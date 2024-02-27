سوق العملات المشفرة يتجاوز 2 تريليون دولار مجدداً

بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة 2,15 تريليون دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين على خلفية ارتفاع عملة البيتكوين التي تغذيها صناديق الاستثمار المتداولة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وارتفعت أكبر الأصول الرقمية، والتي تظهر بيانات CoinMarketCap.com أنها تمثل حوالي 52% من السوق بأكملها، بنسبة 5.1% إلى 57443 دولاراً اليوم الثلاثاء. وارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 12% بالفعل هذا الأسبوع، ويتم تداولها عند أعلى مستوى منذ كانون الأول / ديسمبر 2021.

وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 32% منذ مطلع العام، مما أدى إلى استمرار الارتفاع المطول الذي أثار أيضاً شهية المضاربة على الرموز الأصغر مثل إيثيريوم ودوجكوين.

وتم ضخ 6.1 مليار دولار في مجموعة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة والتي بدأت التداول في الولايات المتحدة يوم 11 كانون الثاني / يناير.

وقالت شركة MicroStrategy، وهي شركة برمجيات مؤسسية تشتري البيتكوين كجزء من استراتيجية الشركة، يوم الاثنين إنها اشترت 3000 رمز آخر أو نحو ذلك هذا الشهر. تمتلك الشركة الآن حوالي 10 مليارات دولار من البيتكوين.