قفزة جديدة لملك العملات المشفرة.. سعر بتكوين يلامس ذروة جديدة

قفز سعر بتكوين لـ 62.7 ألف دولار، بعد حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد أثارت ردة فعله التي اتسمت بالتحدي تكهنات بارتفاع فرص فوز ترامب المؤيد للعملات الرقمية بانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لوكالة بلومبرغ.

بتكوين لأعلى مستوى منذ أسبوعين

وشهدت العملة المشفرة الأبرز، ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها اليوم الإثنين، حيث وصل سعرها إلى 62719 دولاراً أمريكياً عند الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت دبي، وهو أعلى مستوى منذ حوالي أسبوعين.

بينما شهدت العملات المشفرة الأصغر أداءً متبايناً، فقد حققت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب بنسبة 4.5%، لتصل إلى سعر 3328 دولاراً.