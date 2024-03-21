سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 15 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 51.91% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 2.08%، بمقدار جنيه واحد، مقابل نسبة 1.52% أمس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الجاري، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-3-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 21-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 21-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 21-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 46.90 جنيها للشراء، و 47 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.02 جنيها للشراء، و 47.12 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47 جنيها للشراء، و 47.10 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 46.93 جنيها للشراء، و47.03 جنيها للبيع، كما تراجع إلى نحو 46.94 جنيها للشراء، و47.04 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024، أعلى سعرا للشراء في بنك التعمير والإسكان، عند نحو 47.10 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 46.93 47.03 بنك مصر 46.94 47.04 بنك الإسكندرية 46.90 47 البنك التجاري الدولي “cib” 46.90 47 مصرف أبو ظبي الإسلامي 47 47.10 بنك التعمير والإسكان 47.10 47.20 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.85 جنيها للشراء، و47.85 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 21-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 50.84 جنيها للشراء، و50.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 51 جنيها للشراء، و51.13 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 51.02 جنيها للشراء، و 52.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.87 جنيها للشراء، و 51.96 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 21-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 59.54 جنيها للشراء، و 59.68 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.67 جنيها للشراء، و 59.82 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 59.73 جنيها للشراء، و 61 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.57 جنيها للشراء، و 60.84 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 21-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 12.50 جنيها للشراء، و12.53 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.53 جنيها للشراء، و12.56 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 12.56 جنيها للشراء، و12.83 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.79 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 21-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 12.77 جنيها للشراء، و 12.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.80 جنيها للشراء، و 12.83 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 12.80 جنيها للشراء، و 13.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.76 جنيها للشراء، و 13.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 21-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 152.37 جنيها للشراء، و 152.92 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.86 جنيها للشراء، و 153.24 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 21-3-2024، إلى نحو 152.98 جنيها للشراء، و 156.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.39 جنيها للشراء، و 155.64 جنيها للبيع، أمس.