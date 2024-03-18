سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 12 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري،

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 52.91% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 2.45%، بمقدار 119 قرشا، مقابل نسبة 1.28% أمس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وانخفض متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما واستقر متوسط أسعار العملات اليوم الاثنين 18-3-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وانخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

فائض تمويلي أكثر من 26 مليار دولار

عدّل بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

كما توقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي، وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقام البنك، بإجراء تعديل كبير على توقعاته للاقتصاد المصري، وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده في 6 مارس الجاري، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء 6 مارس الجاري، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 18-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 18-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 47.21 جنيها للشراء، و 47.31 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.78 جنيها للشراء، و 47.88 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.27 جنيها للشراء، و 47.37 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.27 جنيها للشراء، و47.37 جنيها للبيع، كما بلغ نحو 48.25 جنيها للشراء، و48.35 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.42 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.27 47.37 بنك مصر 47.25 47.35 بنك الإسكندرية 47.20 47.30 البنك التجاري الدولي “cib” 47.27 47.37 مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.32 47.42 بنك التعمير والإسكان 47.20 47.30 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.50 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 51.39 جنيها للشراء، و51.52 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.28 جنيها للشراء، و52.39 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 18-3-2024، عند نحو 51.72 جنيها للشراء، و 52.81 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 60.14 جنيها للشراء، و 60.28 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.19 جنيها للشراء، و 61.32 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 18-3-2024، عند نحو 60.50 جنيها للشراء، و 61.78 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 12.59 جنيها للشراء، و12.61 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.74 جنيها للشراء، و12.77 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 18-3-2024، عند نحو 12.68 جنيها للشراء، و12.95 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 12.85 جنيها للشراء، و 12.88 جنيها للبيع، مقابل نحو 13 جنيها للشراء، و 13.04 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 18-3-2024، عند نحو 12.93 جنيها للشراء، و 13.21 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 18-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 153.53 جنيها للشراء، و 153.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 155.53 جنيها للشراء، و 155.90 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 18-3-2024، عند نحو 154.96 جنيها للشراء، و 158.22 جنيها للبيع.