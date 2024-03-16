سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024.. هدوء بالسوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 10 أيام من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري،

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 54.75% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 1.07%، بمقدار 52 قرشا، مقابل نسبة 1.7%، وهي نفس معدلات الأمس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وظل متوسط أسعار العملات اليوم السبت 16-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، كما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية، للقطاع المصرفي في مصر.

بينما تباين متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16-3-2024، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

تعويم الجنيه المصري وقرض الصندوق

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده في 6 مارس الجاري، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء 6 مارس الجاري، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من في 6 مارس الجاري، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 16-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 16-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 16-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 47.78 جنيها للشراء، و 47.88 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيها للشراء، و 48 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.80 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، كما بلغ نحو 48.79 جنيها للشراء، و48.89 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.62 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.80 47.90 بنك مصر 47.79 47.89 بنك الإسكندرية 47.75 47.85 البنك التجاري الدولي “cib” 47.75 47.85 مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.52 48.62 بنك التعمير والإسكان 47.70 47.80 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 16-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 52.28 جنيها للشراء، و52.39 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 51.59 جنيها للشراء، و 52.68 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 16-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 61.19 جنيها للشراء، و 61.32 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 60.37 جنيها للشراء، و 61.64 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 16-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 12.74 جنيها للشراء، و12.77 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 12.59 جنيها للشراء، و12.86 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 16-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 13 جنيها للشراء، و 13.04 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 12.91 جنيها للشراء، و 13.18 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 16-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 155.53 جنيها للشراء، و 155.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 16-3-2024، عند نحو 154.27جنيها للشراء، و 157.52 جنيها للبيع.