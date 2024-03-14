سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024.. السوق السوداء تتراجع

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 95 قرشا، كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنحو 37 قرشا، بعد 8 أيام من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري،

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.72% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الجاري، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الجاري، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، نحو 1.7%، بمقدار 84 قرشا، مقابل نسبة 2.34% أمس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 14-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما انخفض متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وأيضا هبط متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-3-2024، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الجاري.

تعويم الجنيه المصري وقرض الصندوق

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده في 6 مارس الجاري، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء 6 مارس الجاري، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من في 6 مارس الجاري، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 14-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 14-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 14-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 48.36 جنيها للشراء، و 48.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.73 جنيها للشراء، و 48.83 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.50 جنيها للشراء، و 48.60 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.40 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع، كما تراجع إلى نحو 48.42 جنيها للشراء، و48.52 جنيها للبيع، في بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.97 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.40 48.50 بنك مصر 48.42 48.52 بنك الإسكندرية 48.40 48.50 البنك التجاري الدولي “cib” 48.40 48.50 مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.87 48.97 بنك التعمير والإسكان 48.50 48.60 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 95 قرشا، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.30 جنيها للشراء، و49.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.25 جنيها للشراء، و50.25 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 14-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 52.88 جنيها للشراء، و53 جنيها للبيع، مقابل نحو 53.27 جنيها للشراء، و53.40 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 52.87 جنيها للشراء، و 53.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 53.52 جنيها للشراء، و 54.61 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 14-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 61.87 جنيها للشراء، و 62.01 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.33 جنيها للشراء، و 62.48 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 61.83 جنيها للشراء، و 63.11 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.64 جنيها للشراء، و 63.91 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 14-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 12.89 جنيها للشراء، و12.92 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.99 جنيها للشراء، و13.02 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 12.90 جنيها للشراء، و13.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.10 جنيها للشراء، و13.37 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 14-3-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 13.16 جنيها للشراء، و 13.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.26 جنيها للشراء، و 13.29 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 13.16 جنيها للشراء، و 13.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.34 جنيها للشراء، و 13.62 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 14-3-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 157.40 جنيها للشراء، و 157.78 جنيها للبيع، مقابل نحو 158.65 جنيها للشراء، و 159.03 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 14-3-2024، إلى نحو 157.33جنيها للشراء، و 160.59 جنيها للبيع، مقابل نحو 160.03 جنيها للشراء، و 163.29 جنيها للبيع، أمس.