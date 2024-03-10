سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، ارتفاعا طفيفا بنحو 20 قرشا، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 4 أيام من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري،

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعدما قفز بنسبة 60.21% منذ منتصف تعاملات الأربعاء، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصل الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، إلى نسبة 3.62%، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وقبل قرارات المركزي المصري، وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان متوسط سعر الدولار في مصر خلال بداية تعاملات السوق السوداء، الأربعاء الماضي، قد تراجع بنسبة 25.85%، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في 23 فبراير الماضي.

كما ارتفع متوسط أسعار العملات اليوم الأحد 10-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في تعاملات البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

فيما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-3-2024، لأول مرة بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

التعويم الكامل للجنيه المصري

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%).

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل التوقعات:

انخفاض معدلات التضخم.

ضبط الدين العام.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

ونتيجة لهذه القرارات، أوصى بنك “جيه.بي مورجان”، في وول ستريت، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء الخميس الماضي.

وكتب جبولاهان تايوو، من البنك في مذكرة للعملاء “عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة”.

وأبلغ فاروق سوسة، من جولدمان ساكس، العملاء، في مذكرة يوم الخميس أن التطورات الأخيرة أحيت فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 10-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 10-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 10-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024، ثابتا عند نحو 49.34 جنيها للشراء، و 49.44 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 49.30 جنيها للشراء، و 49.40 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 49.35 جنيها للشراء، و49.45 جنيها للبيع، لليوم الثالث على التوالي.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 49.70 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 49.35 49.45 بنك مصر 49.30 49.40 بنك الإسكندرية 49.30 49.40 البنك التجاري الدولي “cib” 49.35 49.45 مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.60 49.70 بنك التعمير والإسكان 49.30 49.40 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ارتفاعا طفيفا بنحو 20 قرشا، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.30 جنيها للشراء، و51.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.10 جنيها للشراء، و51.10 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 10-3-2024

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأحد 10-3-2024، ثابتا عند نحو 53.77 جنيها للشراء، و 53.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 10-3-2024، إلى نحو 55.04 جنيها للشراء، و 56.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 54.76 جنيها للشراء، و 55.85 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 10-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 10-3-2024، عند نحو 62.91 جنيها للشراء، و 63.07 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 10-3-2024، إلى نحو 64.68 جنيها للشراء، و 65.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 64.07 جنيها للشراء، و 65.35 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 10-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد 10-3-2024، ثابتا عند نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 10-3-2024، إلى نحو 13.43 جنيها للشراء، و13.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.39 جنيها للشراء، و13.66 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 10-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد 10-3-2024، عند نحو 13.43 جنيها للشراء، و 13.46 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 10-3-2024، إلى نحو 13.70 جنيها للشراء، و 13.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.65 جنيها للشراء، و 13.92 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 10-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأحد 10-3-2024، عند نحو 160.52 جنيها للشراء، و 160.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 10-3-2024، إلى نحو 164.42 جنيها للشراء، و 167.69 جنيها للبيع، مقابل نحو 163.57 جنيها للشراء، و 166.84 جنيها للبيع.