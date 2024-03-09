سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024.. السوق السوداء تهدأ

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد 3 أيام من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3- 2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعدما قفز بنسبة 60.21% منذ منتصف تعاملات الأربعاء، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، لتظل نسبة الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، عند نسبة 3.25%، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وقبل قرارات المركزي المصري، وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان متوسط سعر الدولار في مصر خلال بداية تعاملات السوق السوداء، الأربعاء الماضي، قد تراجع بنسبة 25.85%، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في 23 فبراير الماضي.

كما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في تعاملات البنوك، وتعاملات شركات الصرافة، وظل متوسط أسعار العملات اليوم السبت 9-3-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء.

بينما استمر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 9-3-2024، في الارتفاع بعد التعويم الكامل للجنيه المصري.

التعويم الرابع للجنيه المصري وتوحيد سعر الصرف

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل التوقعات:

انخفاض معدلات التضخم.

ضبط الدين العام.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وصباح الأربعاء، قامت مصر بتعويم عملتها المحلية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي 6% مرة واحدة، بهدف مكافحة موجات التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي، ما مهد الاتفاق على قرض صندوق النقد الجديد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 9-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 9-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 9-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 49.34 جنيها للشراء، و 49.44 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 49.30 جنيها للشراء، و 49.40 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 49.35 جنيها للشراء، و49.45 جنيها للبيع، لليوم الثاني على التوالي.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 49.70 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 49.35 49.45 بنك مصر 49.30 49.40 بنك الإسكندرية 49.30 49.40 البنك التجاري الدولي “cib” 49.35 49.45 مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.60 49.70 بنك التعمير والإسكان 49.30 49.40 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ثابتا، بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري، الأربعاء الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 50.10 جنيها للشراء، و 51.10 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 9-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 53.77 جنيها للشراء، و 53.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 54.76 جنيها للشراء، و 55.85 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 9-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 62.91 جنيها للشراء، و 63.07 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 64.07 جنيها للشراء، و 65.35 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 9-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 13.39 جنيها للشراء، و13.66 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 9-3-2024

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 9-3-2024، نحو 13.43 جنيها للشراء، و 13.46 جنيها للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 9-3-2024، عند نحو 13.65 جنيها للشراء، و 13.92 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 9-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 9-3-2024، ثابتا عند نحو 160.52 جنيها للشراء، و 160.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 9-3-2024، نحو 163.57 جنيها للشراء، و 166.84 جنيها للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس.