سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024.. السوق السوداء تتراجع

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، تراجعا طفيفا، بعد يوم ونصف من قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعدما قفز بنسبة 60.21% منذ منتصف تعاملات الأربعاء، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، ليواصل الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، الانخفاض في تعاملات الجمعة 8-3- 2024 إلى نسبة 3.25%، مقابل نسبة 4.21% أمس الخميس، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وقبل قرارات المركزي المصري، وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان متوسط سعر الدولار في مصر خلال بداية تعاملات السوق السوداء، الأربعاء الماضي، قد تراجع بنسبة 25.85%، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في 23 فبراير الماضي.

كما انخفض متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 في تعاملات البنوك، وتعاملات شركات الصرافة، وتراجع متوسط أسعار العملات اليوم الجمعة 8-3-2024 في تعاملات السوق السوداء.

بينما واصل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024، الارتفاع بعد التعويم الكامل للجنيه المصري.

التعويم الرابع للجنيه المصري وتوحيد سعر الصرف

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل التوقعات:

انخفاض معدلات التضخم.

ضبط الدين العام.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وصباح الأربعاء، قامت مصر بتعويم عملتها المحلية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي 6% مرة واحدة، بهدف مكافحة موجات التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي، ما مهد الاتفاق على قرض صندوق النقد الجديد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الجمعة 8-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 8-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 49.34 جنيها للشراء، و 49.44 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.47 جنيها للشراء، و 49.57 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 49.30 جنيها للشراء، و 49.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.45 جنيها للشراء، و 49.55 جنيها للبيع، أمس.

وهبط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، إلى نحو 49.35 جنيها للشراء، و49.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع، أمس.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 49.70 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 49.35 49.45 بنك مصر 49.30 49.40 بنك الإسكندرية 49.30 49.40 البنك التجاري الدولي “cib” 49.35 49.45 مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.60 49.70 بنك التعمير والإسكان 49.30 49.40 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 65 قرشا، بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري الأربعاء الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.10 جنيها للشراء، و 51.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.75 جنيها للشراء، و 51.75 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 53.77 جنيها للشراء، و 53.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 53.78 جنيها للشراء، و 53.91 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 54.76 جنيها للشراء، و 55.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.34 جنيها للشراء، و 56.43 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024، نحو 62.91 جنيها للشراء، و 63.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.91 جنيها للشراء، و 63.08 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 64.07 جنيها للشراء، و 65.35 جنيها للبيع، مقابل نحو 64.69 جنيها للشراء، و 65.97 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.19 جنيها للشراء، و13.22 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 13.39 جنيها للشراء، و13.66 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.58 جنيها للشراء، و13.84 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024

وهبط متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 13.43 جنيها للشراء، و 13.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.47 جنيها للشراء، و 13.50 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 13.65 جنيها للشراء، و 13.92 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.82 جنيها للشراء، و 14.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 8-3-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 160.52 جنيها للشراء، و 160.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 160.79 جنيها للشراء، و 161.17 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 8-3-2024، إلى نحو 163.57 جنيها للشراء، و 166.84 جنيها للبيع، مقابل نحو 165.60 جنيها للشراء، و 168.86 جنيها للبيع، أمس.