سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 يقفز بعد “التعويم” ليقترب من السوق السوداء

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بعد قيام البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لتوحيد سعر الصرف، وإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، فيما اعتبره قيادات البنوك، تعويم كامل للجنيه المصري، وليس تعويماً مداراً.

وعقب قفزة متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بسبب قرارات البنك المركزي المصري، أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، لليوم الثالث على التوالي، بعد قفزة سعر الدولار في البنوك، ليستقر الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار الرسمي، ومتوسط سعر الدولار في السوق السوداء، في بداية تعاملات اليوم عند نسبة 4.21% فقط، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات أمس الأربعاء.

وقبل قرارات المركزي المصري، وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان متوسط سعر الدولار في مصر خلال تعاملات السوق السوداء، أمس الأربعاء قد تراجع بنسبة 25.85%، منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في 23 فبراير الماضي.

كما ارتفع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في تعاملات البنوك، وتعاملات شركات الصرافة، كما زاد متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 7-3-2024 في تعاملات السوق السوداء.

وقفز متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-3-2024، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري.

التعويم الرابع للجنيه المصري وتوحيد سعر الصرف

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارات هامة، خلال اجتماع استثنائيًا عقده أمس الأربعاء، تهدف إلى توحيد سعر صرف الجنيه المصري. تضمنت هذه القرارات:

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد “وفقا لآليات السوق”.

وتسبب إعلان البنك المركزي عن هذه القرارات في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

ويُتوقع أن تُسهم خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتشمل التوقعات:

انخفاض معدلات التضخم.

ضبط الدين العام.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر.

زيادة قرض صندوق النقد إلى ٨ مليارات دولار

توصلت الحكومة المصرية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، رسميا، على قرض صندوق النقد الجديد، في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.

وصباح الأربعاء، قامت مصر بتعويم عملتها المحلية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي 6% مرة واحدة، بهدف مكافحة موجات التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي، ما مهد الاتفاق على قرض صندوق النقد الجديد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والثانية، لبرنامج قرض صندوق النقد، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق، مساء الأربعاء.

وكانت هذه الإجراءات، التي أعلنها البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من بين المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لزيادة قرض الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار الذي اتفق عليه الطرفان في عام 2022.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 7-3-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 7-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 7-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 49.47 جنيها للشراء، و 49.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 49.45 جنيها للشراء، و 49.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، أمس.

وزاد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، إلى نحو 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، أمس.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 50.75 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 49.50 49.60 بنك مصر 49.50 49.60 بنك الإسكندرية 49.50 49.60 البنك التجاري الدولي “cib” 49.50 49.60 مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.75 50.85 بنك التعمير والإسكان 50.30 50.40 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، نحو 5 جنيهات، بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.75 جنيها للشراء، و 51.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 45.75 جنيها للشراء، و 46.75 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 7-3-2024

وقفز متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 53.78 جنيها للشراء، و 53.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.45 جنيها للشراء، و 33.56 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 55.34 جنيها للشراء، و 56.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 49.73 جنيها للشراء، و 50.81 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 7-3-2024

وقفز متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 62.91 جنيها للشراء، و 63.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.10 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 64.69 جنيها للشراء، و 65.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 58.20 جنيها للشراء، و 59.47 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 7-3-2024

وقفز متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 13.19 جنيها للشراء، و13.22 جنيها للبيع، مقابل نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 13.58 جنيها للشراء، و13.84 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.21 جنيها للشراء، و12.48 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 7-3-2024

وقفز متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 13.47 جنيها للشراء، و 13.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 13.82 جنيها للشراء، و 14.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.46 جنيها للشراء، و 12.73 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 7-3-2024

وقفز متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 160.79 جنيها للشراء، و 161.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 100.21 جنيها للشراء، و 100.56 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 7-3-2024، إلى نحو 165.60 جنيها للشراء، و 168.86 جنيها للبيع، مقابل نحو 148.67 جنيها للشراء، و 151.92 جنيها للبيع، أمس.