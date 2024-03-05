سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، وذلك وسط حالة من ارتباك بالسوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

بينما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 5-3-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 160 قرشا، مما يقلل من نسبة تراجعه منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وفقد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم، في تعاملات السوق السوداء، نحو 18.45 جنيها، بنسبة 29.26%، بالمقارنة بمتوسط سعر الدولار في السوق السوداء، قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة، والذي كان 63.05 جنيها في صباح الجمعة 23 فبراير الماضي.

وارتفع متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، فيما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

كما زاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، بعد ما تراجع سعر الذهب بنسبة كبيرة بالتزامن مع التراجع الكبير لمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء خلال الـ 11 يوما الماضية.

استلام 10 مليارات دولار من صفقة “رأس الحكمة”

كشفت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، عن استلامها لكامل السيولة الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسب بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، وهو المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى التي تبلغ 15 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على الدفعة الثانية البالغ قدرها 20 مليار دولار، لاستكمال باقي قيمة الصفقة البالغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف مدبولي، أن قيمة الصفقة تتضمن نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في 23 فبراير الماضي، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024

ويستعرض التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 5-3-2024، كما يستعرض التقرير متوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 160 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 43.60 جنيها للشراء، و 44.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 42 جنيها للشراء، و 43 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 33.46 جنيها للشراء، و 33.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.42 جنيها للشراء، و 33.54 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 47.36 جنيها للشراء، و 48.44 جنيها للبيع، مقابل نحو 45.54 جنيها للشراء، و 46.62 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 39.09 جنيها للشراء، و 39.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.01 جنيها للشراء، و39.15 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 55.35 جنيها للشراء، و 56.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 53.15 جنيها للشراء، و 54.42 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 5-3-2024، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و 8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 11.64 جنيها للشراء، و 11.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 11.21 جنيها للشراء، و 11.48 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 5-3-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و 8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 11.87 جنيها للشراء، و 12.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 11.44 جنيها للشراء، و 11.71 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 5-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 100.24 جنيها للشراء، و 100.59 جنيها للبيع، مقابل نحو 100.18 جنيها للشراء، و 100.53 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5-3-2024، إلى نحو 141.74 جنيها للشراء، و 144.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 136.85 جنيها للشراء، و 140.11 جنيها للبيع، أمس.