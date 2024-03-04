سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024.. السوق السوداء تنخفض إلى 43 جنيها

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 210 قرشا، وذلك وسط حالة من ارتباك بالسوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 210 قرشا، ليصل تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، إلى نحو 20.05 جنيها بما نسبته 31.8% تراجعا، بالمقارنة بمتوسط سعر الدولار قبل الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، في مساء الجمعة 23 فبراير الماضي، وهي أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وقبل الإعلان عن الصفقة، كان متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء، قد بلغ نحو 63.05 جنيها، في صباح الجمعة 23 فبراير الماضي.

بينما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 4-3-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وانخفض متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 4-3-2024، فيما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

كما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وذلك مع التراجع المستمر لمتوسط سعر الدولار في مصر اليوم.

استلام 10 مليارات دولار من صفقة “رأس الحكمة”

كشفت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، عن استلامها لكامل السيولة الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، حسب بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، وهو المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى التي تبلغ 15 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف، أن هذه المبالغ، يضاف إليها نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة “ADQ” الإماراتية، في 23 فبراير الماضي، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024

ويستعرض التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الاثنين 4-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 4-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 210 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 42 جنيها للشراء، و 43 جنيها للبيع، مقابل نحو 44.10 جنيها للشراء، و 45.10 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو33.42 جنيها للشراء، و33.54 جنيها للبيع، مقابل نحو33.40 جنيها للشراء، و33.51 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 45.54 جنيها للشراء، و 46.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.83 جنيها للشراء، و 48.91 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 39.01 جنيها للشراء، و39.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.99 جنيها للشراء، و39.13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 53.15 جنيها للشراء، و 54.42 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.81 جنيها للشراء، و 57.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 4-3-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 11.21 جنيها للشراء، و11.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 11.78 جنيها للشراء، و12.05 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 4-3-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 11.44 جنيها للشراء، و 11.71 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.01 جنيها للشراء، و 12.29 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 100.18 جنيها للشراء، و100.53 جنيها للبيع، مقابل نحو 100.21 جنيها للشراء، و100.56 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 4-3-2024، إلى نحو 136.85 جنيها للشراء، و140.11 جنيها للبيع، مقابل نحو 143.70 جنيها للشراء، و 146.95 جنيها للبيع، أمس.