سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024.. السوق السوداء تواصل الانخفاض

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، جنيها واحدا، وذلك وسط حالة من ارتباك بالسوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصل انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر، إلى 14.35 جنيها منذ الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

بينما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2-3-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية رسمية للبنوك المصرية.

وانخفض متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 2-3-2024، فيما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 2-3-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-3-2024، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وذلك مع تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.

استلام 10 مليارات دولار لبدء مشروع “رأس الحكمة”

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن استلامها لكامل المخصصات الدولارية للدفعة الأولى لصفقة تنمية مشروع “رأس الحكمة” الاستثماري مع الإمارات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة تسلمت، اليوم الجمعة، 5 مليارات دولار جديدة من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لمشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”، على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.

وخلال اجتماع الحكومة أمس الخميس، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تسلمت بالفعل 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، على أن يتم استلام الدفعة الثانية والأخيرة اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف، أن هذه المبالغ، يضاف إليها نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

وتعتزم الحكومة المصرية تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع رأس الحكمة يترأسها رئيس الوزراء، وتكون مهمتها التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات، وحل أي مشكلات، من أجل تطوير المشروع، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء أمس الخميس.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في 23 فبراير الماضي، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 2-3-2024

ويستعرض التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم السبت 2-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 2-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، جنيها واحدا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.70 جنيها للشراء، و 48.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.70 جنيها للشراء، و 49.70 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 2-3-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 2-3-2024، عند نحو 33.40 جنيها للشراء، و 33.51 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 2-3-2024، إلى نحو 51.60 جنيها للشراء، و 52.69 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.78 جنيها للشراء، و 53.86 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 2-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 2-3-2024، ثابتا عند نحو 38.99 جنيها للشراء، و39.13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 2-3-2024، إلى نحو 60.28 جنيها للشراء، و 61.54 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.71 جنيها للشراء، و 62.98 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 2-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 2-3-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 2-3-2024، إلى نحو 12.74 جنيها للشراء، و 13.01 جنيها للبيع، مقابل نحو 13 جنيها للشراء، و 13.27 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 2-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 2-3-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و 8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 2-3-2024، إلى نحو 13 جنيها للشراء، و 13.27 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.26 جنيها للشراء، و 13.54 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 2-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 2-3-2024، عند نحو 100.21 جنيها للشراء، و 100.56 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 2-3-2024، إلى نحو 155.14 جنيها للشراء، و 158.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 158.30 جنيها للشراء، و 161.55 جنيها للبيع، أمس.