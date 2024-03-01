سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024.. السوق السوداء تنخفض 280 قرشا

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 280 قرشا، وذلك وسط حالة من ارتباك بالسوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصل تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، إلى 13.35 جنيها منذ الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

بينما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 1-3-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية رسمية للبنوك المصرية.

وانخفض متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 1-3-2024، فيما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

كما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وذلك بالتزامن مع تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.

استلام 10 مليارات دولار لبدء مشروع “رأس الحكمة”

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استلام 5 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، كدفعة أولى لصفقة الشراكة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”.

وأضاف مدبولي، وفقا لبيان صحفي الخميس، أنه من المقرر أن تستلم مصر، اليوم الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم اتخاذ إجراءات التنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، إلى الجنيه المصري، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف تحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للحكومة المصرية من هذه الصفقة.

وأضاف، أن هذه المبالغ، يضاف إليها نسبة 35% من صافي أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

والأربعاء، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، حول مشروع رأس الحكمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أوضح شكل الشراكة في مشروع رأس الحكمة، ومساحته، والإجراءات التي تتم خلال الشهور، والسنوات القليلة القادمة.

وأضاف السيسي، أن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، يتضمن مدينة عالمية تستمر بها الحياة على مدار العام بالكامل، بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية، في الجمعة الماضية (23 فبراير الماضي)، عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024

ويستعرض التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الجمعة 1-3-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 1-3-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 280 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.70 جنيها للشراء، و49.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.50 جنيها للشراء، و52.50 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 1-3-2024، إلي نحو 33.40 جنيها للشراء، و33.51 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.34 جنيها للشراء، و33.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 1-3-2024، إلى نحو 52.78 جنيها للشراء، و 53.86 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.80 جنيها للشراء، و 56.88 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024، عند نحو 38.99 جنيها للشراء، و39.13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 1-3-2024، إلى نحو 61.71 جنيها للشراء، و 62.98 جنيها للبيع، مقابل نحو 65.14 جنيها للشراء، و 66.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 1-3-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 1-3-2024، إلى نحو 13 جنيها للشراء، و 13.27 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.76 جنيها للشراء، و 14.03 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 1-3-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 1-3-2024، إلى نحو 13.26 جنيها للشراء، و 13.54 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.02 جنيها للشراء، و 14.29 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 1-3-2024

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 1-3-2024، رسميا نحو 100.21 جنيها للشراء، و100.56 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 100.16 جنيها للشراء، و100.59 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 1-3-2024، إلى نحو 158.30 جنيها للشراء، و 161.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 167.10 جنيها للشراء، و 170.34 جنيها للبيع، أمس.