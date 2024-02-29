سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024.. تراجع طفيف بالسوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2- 2024 في تعاملات السوق السوداء، تراجعا طفيفا بنحو 40 قرشا، وذلك وسط حالة من ارتباك بالسوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، ليصل تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، إلى 10.55 جنيها منذ الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

بينما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 29-2-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وانخفض متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 29-2-2024، فيما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 29-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

كما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وذلك بالتزامن مع تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.

أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، الأربعاء، حول مشروع رأس الحكمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أوضح شكل الشراكة في مشروع رأس الحكمة، ومساحته، والإجراءات التي تتم خلال الشهور، والسنوات القليلة القادمة.

وأضاف السيسي، أن مشروع رأس الحكمة، سوف يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، فيه مدينة عالمية تتضمن حياة مستمرة، وتقديم خدمات على مدار العام بالكامل بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر.

جزء من قيمة الصفقة دخل البنك المركزي

وأوضح الرئيس المصري، أن جزءا من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، دخل للبنك المركزي المصري، وأنه سيتم تحويل جزء آخر، يوم الجمعة المقبل دون أن يحدد القيمة، مشيرا إلى أنه يبقى فقط أن توضح الدولة بالتفصيل قيمة المبالغ الواردة.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، وتقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة لمدن الجيل التالي، من خلال ائتلاف خاص.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، تصل إلى 35% من أرباح المشروع، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 29-2-2024

ويستعرض التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الخميس 29-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 29-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.50 جنيها للشراء، و52.50 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 51.90 جنيها للشراء، و52.90 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 29-2-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 29-2-2024، إلي نحو 33.34 جنيها للشراء، و33.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.49 جنيها للشراء، و33.60 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 29-2-2024، إلى نحو 55.80 جنيها للشراء، و 56.88 جنيها للبيع، مقابل نحو 56.33 جنيها للشراء، و 57.42 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 29-2-2024

انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 29-2-2024، إلى نحو 38.99 جنيها للشراء، و39.13 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.14 جنيها للشراء، و39.27 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 29-2-2024، إلى نحو 65.14 جنيها للشراء، و 66.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 65.84 جنيها للشراء، و 67.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 29-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 29-2-2024، إلى نحو 13.76 جنيها للشراء، و 14.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.87 جنيها للشراء، و 14.14 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 29-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 29-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 29-2-2024، إلى نحو 14.02 جنيها للشراء، و 14.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.13 جنيها للشراء، و 14.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 29-2-2024

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 29-2-2024، رسميا نحو 100.16 جنيها للشراء، و100.59 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 100.24 جنيها للشراء، و100.59 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 29-2-2024، إلى نحو 167.10 جنيها للشراء، و 170.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 168.88 جنيها للشراء، و 172.03 جنيها للبيع، أمس.