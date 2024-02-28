سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024.. ارتفاع طفيف بالسوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 28-2-2024، بنحو 70 قرشا، وذلك وسط حالة من ارتباك بالسوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 28-2-2024، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعدما تراجع 3 أيام السابقة، بنحو 12.25 جنيها مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

بينما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وارتفع متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 28-2-2024، فيما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

كما زاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وذلك بالتزامن مع تدهور متوسط سعر الدولار في مصر.

أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية، والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية، ومنطقة حرة، ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي، والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024

ويستعرض التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 28-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 70 قرشا، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.90 جنيها للشراء، و52.90 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 51.20 جنيها للشراء، و52.20 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024

زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 28-2-2024، إلي نحو 33.49 جنيها للشراء، و33.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.47 جنيها للشراء، و33.59 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 28-2-2024، إلى نحو 56.33 جنيها للشراء، و 57.42 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.55 جنيها للشراء، و 56.63 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024، عند نحو 39.14 جنيها للشراء، و39.27 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 28-2-2024، إلى نحو 65.84 جنيها للشراء، و 67.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 64.91 جنيها للشراء، و 66.17 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 28-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 28-2-2024، إلى نحو 13.87 جنيها للشراء، و 14.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.67 جنيها للشراء، و 13.94 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 28-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 28-2-2024، إلى نحو 14.13 جنيها للشراء، و 14.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.94 جنيها للشراء، و 14.21 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 28-2-2024

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 28-2-2024، رسميا نحو 100.24 جنيها للشراء، و100.59 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 100.17 جنيها للشراء، و100.61 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 28-2-2024، إلى نحو 168.88 جنيها للشراء، و 172.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 166.88 جنيها للشراء، و 170.14 جنيها للبيع، أمس.