سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024.. رأس الحكمة تزلزل السوق السوداء

انهار متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 24-2-2024، بنحو 8.05 جنيهات، مع الإعلان عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر بقيمة 35 مليار دولار، وذلك وسط حالة من ارتباك بالسوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

بينما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وانخفض متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024، فيما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 24-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في القطاع المصرفي المصري.

كما هوي متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، وذلك بالتزامن مع انهيار متوسط سعر الدولار في مصر.

مدينة رأس الحكمة.. أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها مساء الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وقال البيان، إن هذا الاستثمار يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، كوجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر المتوسط.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل مبلغ 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية، وشركة المشروع في إنشاء المشروع.

وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 24-2-2024

ويستعرض التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم السبت 24-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 8.05 جنيهات، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 24-2-2024، إلى نحو 54 جنيها للشراء، و55 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.05 جنيها للشراء، و63.05 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 24-2-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 24-2-2024، عند نحو 33.46 جنيها للشراء، و 33.58 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024، إلى نحو 58.44 جنيها للشراء، و 59.52 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.11 جنيها للشراء، و 68.19 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 24-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 24-2-2024، ثابتا عند نحو 39.09 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024، إلى نحو 68.42 جنيها للشراء، و 69.69 جنيها للبيع، مقابل نحو 78.33 جنيها للشراء، و 79.59 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 24-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 24-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024، إلى نحو 14.42 جنيها للشراء، و 14.69 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.57 جنيها للشراء، و 16.84 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 24-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 24-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024، إلي نحو 14.71 جنيها للشراء، و 14.98 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.90 جنيها للشراء، و 17.17 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 24-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 24-2-2024، رسميا عند نحو 100.22 جنيها للشراء، و100.57 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء السبت 24-2-2024، إلى نحو 175.63 جنيها للشراء، و 178.89 جنيها للبيع، مقابل نحو 201.4 جنيها للشراء، و 204.65 جنيها للبيع، أمس.