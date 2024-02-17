سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024.. هدوء السوق السوداء قبل العاصفة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 17-2-2024، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17-2-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما استقر متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 17-2-2024، وظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 17-2-2024، رسميا مستقرا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر.

وظل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 17-2-2024، مستقرا، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

موعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

تتوقع وكالة بلومبرغ أن يقوم البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه أي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رسميا قبل بداية شهر رمضان، والذي متوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وفق ما جاء في تقرير جديد للوكالة.

وأشار التقرير إلى أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدًا، وهو أن تعويم الجنيه المصري أصبح قريبا.

جولة رابعة لتعويم الجنيه المصري

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من عمليات تعويم الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022، وربما الأكبر حتى الآن، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ما قد يساعد في وضع نهاية لأسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار.

وتتزايد الحاجة الملحة لمصر على جذب استثمارات أجنبية إلى جانب القروض، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن توقيت القيام بعملية “تعويم الجنيه” المصري، يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

كيف يمكن معرفة موعد “تعويم الجنيه” التالي؟

وأوردت الوكالة مجموعة من المؤشرات التي ينبغي مراقبتها لتحديد موعد “تعويم الجنيه” المرتقب، وهي الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية، والموازية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية، والإشارات الصادرة عن مسؤولي صندوق النقد الدولي.

فيما يلي 4 مؤشرات رئيسية يجب مراقبتها:

تضييق الفجوة بين سعر الصرف الموازي والرسمي. إعلان الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي. رفع أسعار الفائدة. إبرام الصفقات الكبيرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 17-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم السبت 17-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 17-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 17-2-2024، ثابتا عند نحو 63.45 جنيها للشراء، و64.45 جنيها للبيع.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 17-2-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 17-2-2024، عند نحو 33.11 جنيها للشراء، و 33.23 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 17-2-2024، ثابتا عند نحو 68.28 جنيها للشراء، و 69.36 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 17-2-2024

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 17-2-2024، نحو 38.70 جنيها للشراء، و38.83 جنيها للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 17-2-2024، ثابتا عند نحو 79.83 جنيها للشراء، و 81.09 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 17-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 17-2-2024، ثابتا عند نحو 16.94 جنيها للشراء، و 17.21 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 17-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 17-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 17-2-2024، عند نحو 17.28 جنيها للشراء، و 17.55 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 17-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 17-2-2024، رسميا عند نحو 100.08 جنيه للشراء، و100.43 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء السبت 17-2-2024، ثابتا عند نحو 205.88 جنيها للشراء، و 209.12 جنيها للبيع.