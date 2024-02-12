سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024.. تذبذب السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 12-2-2024، بنحو 130 قرشا وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12-2-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وتراجعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 12-2-2024، فيما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وواصل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024، استقراره عند نفس مستويات أسعار الأمس، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

خفض قيمة الجنيه غير مؤكد

مع تذبذب سعر العملة المصرية في السوق الموازية “السوداء”، وترقب الإعلان عن توصل الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، للاتفاق على زيادة قيمة قرض الصندوق، زادت التوقعات بتخفيض وشيك لسعر الجنيه الرسمي.

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس في تصريحات نقلتها قناة العربية: إن توقيت وحجم أي تخفيض للجنيه المصري غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية، هو قرار سياسي للسلطات المصرية.

وأضاف سوسة، أن قرار تعويم الجنيه يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ولكنه يرى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري في الظروف الحالية، لن يحقق المستهدف منه من جانب السلطات المصرية.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس، أيضا أن تحصل مصر على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 5 مليارات دولار من شركاء مصر الدوليين، والإقليميين.

ومن المتوقع أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، وفق سوسة.

3 أهداف رسمية من قرار تعويم الجنيه

وأوضح سوسة، أن الحكومة المصرية لديها 3 أهداف رئيسية من قرار تعويم الجنيه وهي، القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتقليل عمق أي خفض للجنيه المصري.

وأضاف، أن هذه الأهداف حتى تتحقق يجب توافر شرطان، الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف.

وفي ظل غياب هذين الشرطين حتى الآن، وفقاً لسوسة، فإن القطاع المصرفي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على الدولار، خاصة وأنه لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية، التي يمررها إلى الاقتصاد.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الاثنين 12-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 12-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 70 قرشا مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.70 جنيها للشراء، و 63.70 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 33.25 جنيها للشراء، و 33.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.16 جنيها للشراء، و 33.27 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 66.88 جنيها للشراء، و 67.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.63 جنيها للشراء، و 68.71 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 38.94 جنيها للشراء، و39.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.84 جنيها للشراء، و38.97 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 78.32 جنيها للشراء، و 79.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 80.75 جنيها للشراء، و 82.01 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 12-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 16.55 جنيها للشراء، و 16.82 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.74 جنيها للشراء، و 17.01 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 12-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 16.89 جنيها للشراء، و 17.16 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.08 جنيها للشراء، و 17.35 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 12-2-2024، رسميا إلى نحو 100.15 جنيه للشراء، و100.49 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.08 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 201.96 جنيها للشراء، و 205.22 جنيها للبيع، مقابل نحو 204.24 جنيها للشراء، و 207.50 جنيها للبيع، أمس.