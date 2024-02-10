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سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 10-2-2024، وفي تعاملات شركات الصرافة، والبنوك المصرية.

فريق التحرير by فريق التحرير
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 10-2-2024، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك في مصر، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

كما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-2-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

واستقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 10-2-2024، كما ظلت أسعار العملات في مصر اليوم السبت 10-2-2024، رسميا ثابتة في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

الجمعة، والسبت، عطلة للبنوك العاملة في مصر.

كما ظل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10-2-2024، ثابتا عند نفس مستويات أسعار الأمس، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

خفض قيمة الجنيه غير مؤكد

انتعش سعر العملة المصرية بقوة خلال الساعات الأخيرة في السوق الموازية ليسجل نحو 65 جنيها بعد أن انخفض بداية الأسبوع إلى مستوى 52 جنيها، مما غذى توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك لسعر الجنيه الرسمي.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس في تصريحات نقلتها قناة العربية: إن توقيت وحجم أي تخفيض للجنيه المصري غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية، هو قرار سياسي للسلطات المصرية.

وأضاف سوسة، أن قرار تعويم الجنيه يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ولكنه يرى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري في الظروف الحالية، لن يحقق المستهدف منه من جانب السلطات المصرية.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس، أيضا أن تحصل مصر على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 5 مليارات دولار من شركاء مصر الدوليين، والإقليميين.

ومن المتوقع أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، وفق سوسة.

3 أهداف رسمية من قرار تعويم الجنيه

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

وأوضح سوسة، أن الحكومة المصرية لديها 3 أهداف رئيسية من قرار تعويم الجنيه وهي، القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتقليل عمق أي خفض للجنيه المصري.

وأضاف، أن هذه الأهداف حتى تتحقق يجب توافر شرطان، الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف.

وفي ظل غياب هذين الشرطين حتى الآن، وفقاً لسوسة، فإن القطاع المصرفي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على الدولار، خاصة وأنه لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية، التي يمررها إلى الاقتصاد.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 10-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم السبت 10-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 10-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري30.7530.85
بنك مصر30.7530.85
بنك الإسكندرية30.8530.95
البنك التجاري الدولي “cib”30.8530.95
مصرف أبوظبي الإسلامي30.9030.95
بنك الأهلي الكويتي30.8830.95
بنك مصر إيران للتنمية30.8830.95
بنك قطر الوطني الأهلي30.8530.95
البنك العربي الأفريقي الدولي30.8530.95
المصرف العربي الدولي30.8530.95
البنك العقاري المصري العربي30.8530.95
بنك التعمير والإسكان30.8530.95
جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، ثابتا مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 10-2-2024، عند نحو 64 جنيها للشراء، و 65 جنيها للبيع.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 10-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 10-2-2024، عند نحو 33.16 جنيها للشراء، و 33.27 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 10-2-2024، ثابتا عند نحو 68.95 جنيها للشراء، و 70.03 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 10-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10-2-2024.. السوق السوداء تترقب

ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 10-2-2024، ثابتا عند نحو 38.84 جنيها للشراء، و38.97 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 10-2-2024، عند نحو 80.75 جنيها للشراء، و 82.01 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 10-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 10-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 10-2-2024، عند نحو 17.09 جنيها للشراء، و 17.36 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 10-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 10-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 10-2-2024، ثابتا عند نحو 17.43 جنيها للشراء، و 17.70 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 10-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 10-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 100.08 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء السبت 10-2-2024، عند نحو 208.14 جنيها للشراء، و 211.40 جنيها للبيع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...