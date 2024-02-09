سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024.. السوق السوداء تواصل الارتفاع

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الجمعة 9-2-2024، الارتفاع مرة أخرى، ليزيد سعر الدولار الواحد بمقدار 150 قرشا، بعدما فقط 25 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-2-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما زادت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، وتباينت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

فيما ظل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024، ثابتا عند نفس مستويات أسعار الأمس، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

خفض قيمة الجنيه غير مؤكد

انتعش سعر العملة المصرية بقوة خلال الساعات الأخيرة في السوق الموازية ليسجل نحو 65 جنيها بعد أن انخفض بداية الأسبوع إلى مستوى 52 جنيها، مما غذى توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك لسعر الجنيه الرسمي.

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس في تصريحات نقلتها قناة العربية: إن توقيت وحجم أي تخفيض للجنيه المصري غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية، هو قرار سياسي للسلطات المصرية.

وأضاف سوسة، أن قرار تعويم الجنيه يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ولكنه يرى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري في الظروف الحالية، لن يحقق المستهدف منه من جانب السلطات المصرية.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس، أيضا أن تحصل مصر على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 5 مليارات دولار من شركاء دوليين، وإقليميين.

ومن المتوقع أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، وفق سوسة.

3 أهداف رسمية من قرار تعويم الجنيه

وأوضح سوسة، أن الحكومة المصرية لديها 3 أهداف رئيسية من قرار تعويم الجنيه وهي، القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتقليل عمق أي خفض للجنيه المصري.

وأضاف، أن هذه الأهداف حتى تتحقق يجب توافر شرطان، الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف.

وفي ظل غياب هذين الشرطين حتى الآن، وفقاً لسوسة، فإن القطاع المصرفي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على الدولار، خاصة وأنه لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية، التي يمررها إلى الاقتصاد.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الجمعة 9-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الجمعة 9-2-2024، بنحو 150 قرشا، بعدما فقد 25 جنيها خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 64 جنيها للشراء، و 65 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.50 جنيها للشراء، و 63.50 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 33.16 جنيها للشراء، و 33.27 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.21 جنيها للشراء، و 33.32 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 68.95 جنيها للشراء، و 70.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.29 جنيها للشراء، و 68.37 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 38.84 جنيها للشراء، و38.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.94 جنيها للشراء، و39.07 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 80.75 جنيها للشراء، و 82.01 جنيها للبيع، مقابل نحو 78.92 جنيها للشراء، و 80.18 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 9-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 17.09 جنيها للشراء، و 17.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.69 جنيها للشراء، و 16.96 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 9-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 17.43 جنيها للشراء، و 17.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.02 جنيها للشراء، و 17.29 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 9-2-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 9-2-2024، رسميا إلى نحو 100.08 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.15 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الجمعة 9-2-2024، إلى نحو 208.14 جنيها للشراء، و 211.40 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 203.64 جنيها للشراء، و 206.89 جنيها للبيع، أمس.