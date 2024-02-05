سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024.. السوق السوداء ترجع للخلف

استمر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 5-2-2024، في التراجع لليوم الرابع على التوالي، بعدما تجاوز الـ 72 جنيها الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-2-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما انخفضت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وأيضا تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

ضوء في آخر نفق أزمة الدولار

قال صندوق النقد الدولي، في بيان مساء الخميس، إنه اتفق مع الحكومة المصرية على العناصر الرئيسية التي تحدد سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول مجموعة من السياسات الشاملة، التي تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان: فريق صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية، اتفقوا على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، أبدت التزامها القوي باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ متطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري المهمة.

وفي وقت سابق من الخميس، أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق و الحكومة المصرية، في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأجرت مصر مفاوضات مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين مع بعثة صندوق النقد الدولي، في القاهرة، لإحياء وزيادة اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض لمصر، العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ مارس 2023، وعدم وفاء الحكومة بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف العملة المصرية.

وثبتت الحكومة المصرية، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عند 30.94 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.

وأكدت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة أمس الخميس، بعدما استمرت أسبوعين، إن المناقشات مع الحكومة المصرية، سوف تستمر افتراضيا في الأيام المقبلة، لتحديد حجم الدعم الإضافي الذي تحتاجه مصر، لسد فجوات التمويل الخارجية التي تعاني منها الحكومة، سواء من صندوق النقد الدولي، أوغيره من شركاء التنمية الثنائيين، أو المتعددي الأطراف (مثل البنك الدولي).

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الاثنين 5-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024، رسميا، نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 5-2-2024، بنحو 5.90 جنيه، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 56.50 جنيها للشراء، و 57.50 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 62.40 جنيها للشراء، و 63.40 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024

تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 33.26 جنيها للشراء، و 33.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.34 جنيها للشراء، و 33.45 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 60.95 جنيها للشراء، و 62.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.32 جنيها للشراء، و 68.39 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 38.95 جنيها للشراء، و39.09 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.08 جنيها للشراء، و39.22 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 71.37 جنيها للشراء، و 72.64 جنيها للبيع، مقابل نحو 78.83 جنيها للشراء، و 80.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 5-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 15.36 جنيها للشراء، و 15.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.67 جنيها للشراء، و 16.93 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 5-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 15.39 جنيها للشراء، و 15.66 جنيها للبيع، مقابل نحو 17 جنيها للشراء، و 17.27 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 5-2-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 5-2-2024، رسميا إلى نحو 100.20 جنيه للشراء، و100.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.25 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الاثنين 5-2-2024، إلى نحو 184.46 جنيها للشراء، و 187.71 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 203.71 جنيها للشراء، و 206.97 جنيها للبيع، أمس.