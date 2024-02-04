سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024.. السوق السوداء تتراجع

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأحد 4-2-2024، التراجع بعدما وصل لمستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-2-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما انخفضت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 4-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وتراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 4-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

مصر تنتظر تمويل 10 مليارات دولار

أكدت مصادر مطلعة، أن مصر تتفاوض للحصول على 10 مليارات دولار تمويل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وأضافت المصادر، أن بعثة صندوق النقد الدولي قررت مد زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري، للانتهاء من المفاوضات.

وأوضحت المصادر، حسب وكالة “بلومبيرغ”، أن هذه المحادثات، تناولت زيادة برنامج التمويل الحالي لمصر، الذي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي لم يتم صرف سوى جزء ضئيل منه حتى الآن.

وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية، للحصول على دعم من العملات الأجنبية، لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها اقتصادها، وتعزيز قيمة الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته بشدة في السوق الموازية “السوداء”، بما يساهم في وضع حلول لأزمات الاقتصاد المصري، التي تتفاقم منذ عامين، ما أدى لارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

ويرى اقتصاديون، أن نجاح التفاوض، والحصول على هذا التمويل الجديد، قد يقلل من فجوة التمويل الخارجي لمصر خلال السنتين الماليتين 2024 و2025.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 4-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الأحد 4-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4-2-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأحد 4-2-2024، بنحو 3.6 جنيه، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، إلى نحو 62.40 جنيها للشراء، و 63.40 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 66 جنيها للشراء، و 67 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 4-2-2024

ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأحد 4-2-2024، ثابتا عند نحو 33.34 جنيها للشراء، و 33.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، إلى نحو 67.32 جنيها للشراء، و 68.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 71.84 جنيها للشراء، و 72.93 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 4-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 4-2-2024، رسميا عند نحو 39.08 جنيها للشراء، و39.22 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، إلى نحو 78.83 جنيها للشراء، و 80.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 84.23 جنيها للشراء، و 85.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 4-2-2024

ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد 4-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، إلى نحو 16.67 جنيها للشراء، و 16.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.64 جنيها للشراء، و 17.91 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 4-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد 4-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 4-2-2024، إلى نحو 17 جنيها للشراء، و 17.27 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.97 جنيها للشراء، و 18.24 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 4-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأحد 4-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 100.25 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الأحد 4-2-2024، إلى نحو 203.71 جنيها للشراء، و 206.97 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 228.44 جنيها للشراء، و 231.71 جنيها للبيع، أمس.