سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024.. هدوء السوق السوداء بعد فورة غليان

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 3-2-2024، التراجع بعدما وصل لمستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-2-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما انخفضت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم السبت 3-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر.

وواصل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 3-2-2024، الاستقرار بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

رفع أسعار الفائدة 2%

قال البنك المركزي المصري إنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس (2%).

وأضاف المركزي المصري، في بيان الخميس، أن لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك، قررت في اجتماعها اليوم رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25%، من 20.25%، كما قررت رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25% من 19.25%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، والذي بلغ ذروته خلال الشهور الماضية في مصر.

وأعلن المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حقق نموا بنسبة 2.7% في الربع الثالث من 2023، منخفضا من النمو الذي تحقق في الربع الثاني من 2023، وبلغت نسبته 2.9%.

وأوضحت لجنة السياسة النقديـة، أن قرارها برفع أسعار الفائدة، يهدف للحد من ارتفاع التضخم، الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت اللجنة، أنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، وأن أسعار الفائدة تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

ومن جانبها ترى المحللة المالية، رانيا يعقوب، من ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن قرار المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة، سببه هو ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتوقع استمرار ارتفاع التضخم خلال شهري فبراير الجاري، ومارس المقبل.

وأضافت يعقوب، أنه على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة، له آثار سلبية على مناخ الاستثمار.. لكن في ظل الظروف الحالية التي تقترب من حالة الركود بسبب أسعار الصرف، أرى أن ما يقلل هذه الآثار هو توقع أن يتحرك سعر الصرف خلال الفترة القادمة.

واتسعت الفجوة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك، وسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، إذ يبلغ سعر الدولار رسميا نحو 30.85 جنيه في البنوك، فيما تجاوز سعر الدولار السوق الموازية “السوداء”، حاجز الـ 70 جنيها.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 3-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم السبت 3-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3-2-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 3-2-2024، بنحو 130 قرشا، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، إلى نحو 66 جنيها للشراء، و 67 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.30 جنيها للشراء، و 68.30 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 3-2-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 3-2-2024، عند نحو 33.34 جنيها للشراء، و 33.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، إلى نحو 71.84 جنيها للشراء، و 72.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 72.96 جنيها للشراء، و 74.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 3-2-2024

ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 3-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 39.08 جنيها للشراء، و39.22 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، إلى نحو 84.23 جنيها للشراء، و 85.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 85.46 جنيها للشراء، و 86.73 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 3-2-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 3-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، إلى نحو 17.64 جنيها للشراء، و 17.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.98 جنيها للشراء، و18.25 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 3-2-2024

ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 3-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 3-2-2024، إلى نحو 17.97 جنيها للشراء، و 18.24 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.33 جنيها للشراء، و 18.60 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 3-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 3-2-2024، رسميا عند نحو 100.25 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء السبت 3-2-2024، إلى نحو 228.44 جنيها للشراء، و 231.71 جنيها للبيع، مقابل نحو 219.38 جنيها للشراء، و 222.64 جنيها للبيع، أمس.