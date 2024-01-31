سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024.. السوق السوداء تواصل الارتفاع

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 31-1-2024، القفز ليصل لمستوى قياسي جديد غير مسبوق، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما ارتفعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

فيما زاد متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024، ليبلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق.

حل أزمة الدولار قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك مفاوضات جارية على تحديد جدول زمني جديد يتم بموجبه متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، ما زالت مستمرة لمصر منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشاورات مع بعثة الصندوق، لا تزال مستمرة، وأن الحكومة سوف تعلن أخبارا سارة وإيجابية قريبا.

جاء ذلك ردا على سؤال له، حول حقيقة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة المصرية، حول قرب نجاح الحكومة في توفير تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الأربعاء 31-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، نحو 85 قرشا، وبلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، إلى نحو 71.45 جنيها للشراء، و72.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 70.60 جنيها للشراء، و71.60 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 31-1-2024، إلى نحو 33.42 جنيها للشراء، و 33.53 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.41 جنيها للشراء، و 33.51 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، إلى نحو 77.46 جنيها للشراء، و 78.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 76.54 جنيها للشراء، و 77.62 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024، رسميا إلى نحو 39.09 جنيها للشراء، و39.22 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.19 جنيها للشراء، و39.33 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، إلى نحو 90.52 جنيها للشراء، و 91.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 89.77 جنيها للشراء، و 91.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024

ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 31-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، إلى نحو 19.09 جنيها للشراء، و19.35 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.89 جنيها للشراء، و19.16 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 31-1-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-1-2024، إلى نحو 19.46 جنيها للشراء، و 19.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 19.23 جنيها للشراء، و 19.50 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 31-1-2024، رسميا نحو 100.17 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.22 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الأربعاء 31-1-2024، إلى نحو 232.61 جنيها للشراء، و 235.86 جنيها للبيع، مقابل نحو 230.78 جنيها للشراء، و 234.05 جنيها للبيع، أمس.