سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024.. السوق السوداء تواصل القفز

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 29-1-2024، الارتفاع، وبلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-1-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما ارتفعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وأيضا قفز متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024، ليبلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق.

أخبار سارة قريبا لحل أزمة الدولار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك مفاوضات جارية على تحديد جدول زمني جديد يتم بموجبه متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، ما زالت مستمرة لمصر منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشاورات مع بعثة الصندوق، لا تزال مستمرة، وأن الحكومة سوف تعلن أخبارا سارة وإيجابية قريبا.

جاء ذلك ردا على سؤال له، حول حقيقة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة المصرية، حول قرب نجاح الحكومة في توفير تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الاثنين 29-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، جنيها واحدا، وبلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، إلى نحو 68.50 جنيها للشراء، و69.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.50 جنيها للشراء، و68.50 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024

تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 29-1-2024، إلى نحو 33.47 جنيها للشراء، و 33.59 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.62 جنيها للشراء، و 33.74 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، نحو 74.35 جنيها للشراء، و 75.44 جنيها للبيع، مقابل نحو 73.27 جنيها للشراء، و 74.35 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024

انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024، رسميا إلى نحو 39.17 جنيها للشراء، و39.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.31 جنيها للشراء، و 39.45 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، نحو 87.01 جنيها للشراء، و 88.28 جنيها للبيع، مقابل نحو 85.74 جنيها للشراء، و 87.01 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 29-1-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، إلى نحو 18.29 جنيها للشراء، و18.56 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.03 جنيها للشراء، و18.29 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 29-1-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 29-1-2024، إلى نحو 18.66 جنيها للشراء، و 18.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.39 جنيها للشراء، و 18.66 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 29-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 29-1-2024، رسميا إلى نحو 100.24 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.27 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الاثنين 29-1-2024، إلى نحو 223.11 جنيها للشراء، و 226.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 219.86 جنيها للشراء، و 223.11 جنيها للبيع، أمس.