سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024.. هدوء بالسوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء السبت 27-1-2024، بعدما وصوله لمستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، وأيضا ظلت أسعار العملات في مصر اليوم السبت 27-1-2024، رسميا ثابتة في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وكذلك ظل متوسط سعر الذهب في مصر ثابتا اليوم السبت 27-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من 45 يوما.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

مصر تفاوض صندوق النقد الدولي

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 27-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم السبت 27-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-1-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، بعد وصوله لمستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، ثابتا عند نحو 66.30 جنيها للشراء، و 67.30 جنيها للبيع.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 27-1-2024

ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 27-1-2024، ثابتا عند نحو 33.62 جنيها للشراء، و 33.74 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، عند نحو 71.85 جنيها للشراء، و72.93 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 27-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 27-1-2024، رسميا عند نحو 39.31 جنيها للشراء، و39.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، ثابتا عند نحو 84.21 جنيها للشراء، و 85.48 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 27-1-2024

ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 27-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، عند نحو 17.71 جنيها للشراء، و17.98 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 27-1-2024

ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 27-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، عند نحو 18.06 جنيها للشراء، و 18.33 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 27-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 27-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 100.27 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 27-1-2024، عند نحو 215.63 جنيها للشراء، و 218.88 جنيها للبيع.