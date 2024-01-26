سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024.. سعر غير مسبوق بالسوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الجمعة 26-1-2024، ليصل لمستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

فيما تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

بينما توقفت منصات أسعار الذهب المحلية عن إعلان أسعار الذهب في مصر، وظلت أسعار بعضها كما هي دون تغيير ليبقي متوسط سعر الذهب في مصر ثابتا اليوم الجمعة 26-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من 45 يوما.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

مصر تتفاوض على تمويل جديد

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الجمعة 26-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، ليصل لمستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 66.30 جنيها للشراء، و 67.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 66 جنيها للشراء، و 67 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 26-1-2024، عند نحو 33.62 جنيها للشراء، و 33.74 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 71.85 جنيها للشراء، و72.93 جنيها للبيع، مقابل نحو 71.98 جنيها للشراء، و73.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 39.31 جنيها للشراء، و39.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 84.21 جنيها للشراء، و 85.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 84.13 جنيها للشراء، و 85.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 26-1-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 17.71 جنيها للشراء، و17.98 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.62 جنيها للشراء، و17.89 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 26-1-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 18.06 جنيها للشراء، و 18.33 جنيها للبيع، مقابل نحو 17.97 جنيها للشراء، و 18.24 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 26-1-2024، رسميا عند نحو 100.27 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 215.63 جنيها للشراء، و 218.88 جنيها للبيع، مقابل نحو 214.77 جنيها للشراء، و 218.03 جنيها للبيع، أمس.