سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024.. السوق السوداء ترتفع 90 قرشا

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 23-1-2024، بنحو 90 قرشا مع استمرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مستوى قياسي، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما ارتفعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وأيضا قفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من 45 يوما.

بعثة صندوق النقد في مصر

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، بنحو 90 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 61.90 جنيها للشراء، و 62.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 61 جنيها للشراء، و 62 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 33.59 جنيها للشراء، و 33.71 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.60 جنيها للشراء، و 33.72 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 67.40 جنيها للشراء، و68.49 جنيها للبيع، مقابل نحو 66.47 جنيها للشراء، و67.56 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024، رسميا إلى نحو 39.24 جنيها للشراء، و39.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.17 جنيها للشراء، و39.30 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 78.71 جنيها للشراء، و79.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 77.48 جنيها للشراء، و78.75 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 23-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 16.53 جنيها للشراء، و16.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.33 جنيها للشراء، و16.60 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 23-1-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 16.85 جنيها للشراء، و 17.13 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.61 جنيها للشراء، و 16.89 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 23-1-2024، رسميا إلى نحو 100.22 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 201.08 جنيه للشراء، و 204.33 جنيه للبيع، مقابل نحو 198.90 جنيه للشراء، و 202.16 جنيه للبيع، أمس.