سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024.. السوق السوداء ترتفع مجددا

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 22-1-2024، بنحو 90 قرشا مع استمرار السعر في مستوى قياسي، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما زادت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من 45 يوما.

بعثة صندوق النقد تتفاوض في مصر

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن التمويل الإضافي لمصر “شديد الأهمية” لنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه تجري حاليا مناقشة قيمة التمويل الإضافي، ومناقشة أيضا حاجة الحكومة لتشديد السياسة المالية، والنقدية.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الاثنين 22-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024، في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، بنحو 90 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 61 جنيها للشراء، و 62 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.10 جنيها للشراء، و 61.10 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 33.60 جنيها للشراء، و 33.72 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.56 جنيها للشراء، و 33.67 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 66.47 جنيها للشراء، و67.56 جنيها للبيع، مقابل نحو 65.49 جنيها للشراء، و66.58 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024، رسميا إلى نحو 39.17 جنيها للشراء، و39.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.10 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 77.48 جنيها للشراء، و78.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 76.33 جنيها للشراء، و77.60 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 22-1-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 16.33 جنيها للشراء، و16.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.06 جنيها للشراء، و16.36 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 22-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 16.61 جنيها للشراء، و 16.89 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.37 جنيها للشراء، و 16.64 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 22-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 198.90 جنيها للشراء، و 202.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 195.96 جنيها للشراء، و 199.22 جنيها للبيع، أمس.