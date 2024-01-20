سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024.. السوق السوداء تتراجع 50 قرشا

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 50 قرشا مع استمرار السعر في مستوى قياسي، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، رسميا مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما تراجعت أسعار العملات في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم السبت 20-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من 45 يوما.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

بعثة صندوق النقد في مصر

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن التمويل الإضافي لمصر “شديد الأهمية” لنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه تجري حاليا مناقشة قيمة التمويل الإضافي، ومناقشة أيضا حاجة الحكومة لتشديد السياسة المالية، والنقدية.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 20-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم السبت 20-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 50 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 61.5 جنيها للشراء، و 62.5 جنيها للبيع، مقابل نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 20-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 20-1-2024، عند نحو 33.56 جنيها للشراء، و 33.67 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 67 جنيها للشراء، و68.09 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.34 جنيها للشراء، و68.43 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 20-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم السبت 20-1-2024، عند نحو 39.10 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 78.1 جنيها للشراء، و79.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 78.67 جنيها للشراء، و79.94 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 20-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 20-1-2024، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 16.46 جنيها للشراء، و16.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.56 جنيها للشراء، و16.82 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 20-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 20-1-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتى في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 16.75 جنيها للشراء، و 17.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.89 جنيها للشراء، و 17.16 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 20-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 20-1-2024، عند نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 20-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 200.51 جنيها للشراء، و 203.77 جنيها للبيع، مقابل نحو 201.42 جنيها للشراء، و 204.67 جنيها للبيع، أمس.