سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024.. السوق السوداء تقفز

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، ليسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، رسميا مستقرا في شركات الصرافة المصرية.

كما ارتفعت أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، رسميا خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

شروط زيادة قرض صندوق النقد لمصر

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يجري مفاوضات مع مصر، لتحديد السياسات التي تؤدي لنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات، وأن التمويل الإضافي سيكون حاسما” لهذا النجاح.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي دوري، إن التمويل الإضافي لمصر قيد المناقشة حاليا، وإن المناقشات مع الحكومة المصرية، حول تشديد السياسة المالية والنقدية، واعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف العملة المحلية، سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت، أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج القرض الحالي، المتفق عليه في ديسمبر 2022.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في السوق السوداء

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، جنيها واحدا ليسجل مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 56.25 جنيها للشراء، و 57.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.25 جنيها للشراء، و56.25 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 16-1-2024، إلى نحو 33.78 جنيها للشراء، و 33.89 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.77 جنيها للشراء، و 33.88 جنيها للبيع أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 60.59 جنيها للشراء، و61.68 جنيها للبيع مقابل نحو 60.52 جنيها للشراء، و61.61 جنيها للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024

تراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، إلى نحو 39.27 جنيها للشراء، و39.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.32 جنيها للشراء، و39.46 جنيها للبيع أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 70.60 جنيها للشراء، و71.88 جنيها للبيع، مقابل نحو 70.45 جنيها للشراء، و71.72 جنيها للبيع أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 15.03 جنيها للشراء، و15.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.73 جنيها للشراء، و15 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 15.31 جنيها للشراء، و 15.59 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.05 جنيها للشراء، و 15.32 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، إلى نحو 100.33 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.36 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 16-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 182.72 جنيها للشراء، و185.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 179.91 جنيها للشراء، و183.17 جنيها للبيع أمس.