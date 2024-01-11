سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024.. السوق السوداء تتراجع

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 30 قرشا مسجلا مستوى قياسيا، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، رسميا مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما انخفضت أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، رسميا خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة.

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 11-1-2024، الانخفاض لليوم الثاني، رغم استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

قفزات سعر الدولار في مصر خلال 9 سنوات

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وأسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 11-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الخميس 11-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

مفاوضات الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الفترة المقبلة، وحاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، لبرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية الاقتصادية، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة التضخم، من خلال مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة النمو الاقتصادي لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات لمستويات تتراوح بين 4 إلى 6%.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 30 قرشا مسجلا مستوى قياسيا جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 54 جنيها للشراء، و 55 جنيها للبيع، مقابل نحو 54.30 جنيها للشراء، و55.30 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 11-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 11-1-2024، إلى نحو 33.75 جنيها للشراء، و33.87 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.71 جنيها للشراء، و33.83 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 59.24 جنيها للشراء، و60.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.48 جنيها للشراء، و60.58 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 11-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس 11-1-2024، عند نحو 39.24 جنيها للشراء، و39.37 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 68.78 جنيها للشراء، و70.05 جنيها للبيع، نحو 69.10 جنيها للشراء، و70.38 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 11-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 11-1-2024، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.44 جنيها للشراء، و14.71 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.53 جنيها للشراء، و14.80 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 11-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 11-1-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.71 جنيها للشراء، و14.98 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.78 جنيها للشراء، و15.06 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 11-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 11-1-2024، إلى نحو 100.28 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.30 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 11-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 176.11 جنيها للشراء، و179.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 176.94 جنيها للشراء، و180.20 جنيها للبيع، أمس.