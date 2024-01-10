سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024.. قفزة بالسوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 80 قرشا ليصل لمستوى قياسي وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما زادت أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بالتزامن مع تباين أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة.

بينما تراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-1-2024، رغم استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

قفزات سعر الدولار في مصر خلال 9 سنوات

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وأسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الأربعاء 10-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

مفاوضات الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الفترة المقبلة، وحاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، لبرنامج القرض الحالي مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية الاقتصادية، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة التضخم، من خلال مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة النمو الاقتصادي لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات لمستويات تتراوح بين 4 إلى 6%.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 80 قرشا ليصل لمستو قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 54.30 جنيها للشراء، و55.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 53.50 جنيها للشراء، و54.50 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 10-1-2024، إلى نحو 33.71 جنيها للشراء، و33.83 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.74 جنيها للشراء، و33.86 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 59.48 جنيها للشراء، و60.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 58.55 جنيها للشراء، و59.64 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء 10-1-2024، إلى نحو 39.23 جنيها للشراء، و39.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.19 جنيها للشراء، و39.33 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 69.10 جنيها للشراء، و70.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 68.13 جنيها للشراء، و69.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 10-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.53 جنيها للشراء، و14.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.29 جنيها للشراء، و14.55 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 10-1-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.78 جنيها للشراء، و15.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.57 جنيها للشراء، و14.84 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 10-1-2024، إلى نحو 100.30 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.28 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 176.94 جنيها للشراء، و180.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 173.80 جنيها للشراء، و177.05 جنيها للبيع، أمس.