سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024.. السوق السوداء تترقب تعويم الجنيه

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء” كما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر ثابتا في شركات الصرافة، والبنوك.

وظلت معظم أسعار العملات في مصر اليوم السبت 6-1-2024، ثابتة في بداية تعاملات السوق السوداء، كما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم السبت 6-1-2024، خلال تعاملات شركات الصرافة، بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 6-1-2024، الذي يستمر في تسجيل مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ محادثات جديدة مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، وحاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، لبرنامج القرض الحالي مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية الاقتصادية، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة التضخم، من خلال مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة النمو الاقتصادي لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات لمستويات تتراوح بين 4 إلى 6%.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 6-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم السبت 6-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1- 2024، في تعاملات محدودة بالسوق السوداء، مع توقعات المتعاملين بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-1- 2024، في تعاملات السوق السوداء، نحو 52.55 جنيها للشراء، و53.55 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، والاتجار فيها في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

قفزات سعر الدولار في مصر خلال 9 سنوات

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وأسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 6-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم السبت 6-1-2024، عند نحو 33.76 جنيها للشراء، و33.88 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم السبت 6-1-2024، في بادية تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 57.59 جنيها للشراء، و58.69 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 6-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم السبت 6-1-2024، عند نحو 39.13 جنيها للشراء، و39.28 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم السبت 6-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 66.71 جنيها للشراء، و67.98 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 6-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 6-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما بقي متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 6-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 14.04 جنيها للشراء، و14.31 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 6-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 6-1-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 14.31 جنيها للشراء، و14.58 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 6-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 6-1-2024، عند نحو 100.23 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 6-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 171.12 جنيها للشراء، و174.38 جنيها للبيع.