سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024.. السوق السوداء يواصل الارتفاع

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء” الارتفاع، بينما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وارتفعت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 5-1-2024.

فيما تباين متوسط أسعار العملات العربية، والاجنبية الرئيسية اليوم الجمعة 5-1-2024، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية، وارتفاع سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة، مع استمراره في تسجيل مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

والجمعة، والسبت، عطلة أسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

تعويم الجنيه المصري

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار كهرباء المنازل، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وخدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تتخذ قرار تعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها علي قرض صندوق النقد الجديد، مع صندوق النقد الدولي، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 5-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، في البنوك المصرية، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 5-1-2024، في بنك مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري.

بينما سجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة 5-1- 2024، في تعاملات السوق السوداء، 25 قرشا، مع توقعات بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5-1- 2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52.55 جنيها للشراء، و53.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.30 جنيها للشراء، و53.30 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا لقانون العقوبات المصري، يعاقب مرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، وغرامة بالملايين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سيبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، وأنه حاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية الاقتصادية، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة التضخم، من خلال مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمار الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه منذ سنوات لمستويات تتراوح بين 4 إلى 6%.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة 5-1-2024، إلى نحو 33.76 جنيها للشراء، و33.88 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.67 جنيها للشراء، و33.79 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة 5-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 57.59 جنيها للشراء، و58.69 جنيها للبيع، مقابل نحو 57.08 جنيها للشراء، و58.17 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة 5-1-2024، إلى نحو 39.13 جنيها للشراء، و39.28 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.93 جنيها للشراء، و39.06 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الجمعة 5-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 66.71 جنيها للشراء، و67.98 جنيها للبيع، مقابل نحو 66.13 جنيها للشراء، و67.39 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 5-1-2024، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 5-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.04 جنيها للشراء، و14.31 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.99 جنيها للشراء، و14.25 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 5-1-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الجمعة 5-1-2024، إلى نحو 14.31 جنيها للشراء، و14.58 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 14.24 جنيها للشراء، و14.51 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 5-1-2024، نحو 100.23 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.23 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الجمعة 5-1-2024، إلى نحو 171.12 جنيها للشراء، و174.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 170.06 جنيها للشراء، و173.31 جنيها للبيع، أمس.