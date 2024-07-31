سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024.. هدوء بالسوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بينما ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، وذلك بعد 144 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.63% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والسوداء “الموازية”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 54 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء، بينما ارتفع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة.

كما تباين متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024، وسط ركود يسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4%

توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في مصر، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر) بنسبة 4% في العام المالي الحالي 2024 /2025.

وأضافت هولار، في تصريحات للصحفيين، أن الصندوق يتوقع أن تتحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري الأخري، مثل انخفاض التضخم إلى أقل من 15% في العام المالي الحالي، والذي ينتهى في 30 يونيو المقبل.

ويمكن للحكومة المصرية الآن، سحب 820 مليون دولار من برنامج قرضها من صندوق النقد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ومدته 46 شهرا، وذلك بعد أن قال صندوق النقد، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق لإصلاح الاقتصاد المصري، مع الحكومة المصرية.

ووقعت الحكومة المصرية، مع صندوق النقد، اتفاقية قرض مرتبطة ببرنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، قيمته 3 مليارات دولار، في ديسمبر 2022، قبل توسيعه في مارس الماضي، إلي 8 مليارات دولار، عقب أزمة اقتصادية حادة.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 31-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024، إلى نحو 48.36 جنيها للشراء، و48.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.37 جنيها للشراء، و48.47 جنيها للبيع.

وزاد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.34 جنيها للشراء، و 48.44 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.49 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.34 48.44 بنك مصر 48.34 48.44 بنك الإسكندرية 48.34 48.44 البنك التجاري الدولي “cib” 48.34 48.44 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.39 48.49 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في السوق السوداء، ثابتا عند نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 52.38 جنيها للشراء، و52.49 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.29 جنيها للشراء، و52.40 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-7-2024، إلى نحو 51.98 جنيها للشراء، و53.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.95 جنيها للشراء، و53.03 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 62.15 جنيها للشراء، و62.31 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.99 جنيها للشراء، و62.14 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-7-2024، إلى نحو 61.67 جنيها للشراء، و62.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.71 جنيها للشراء، و62.99 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 12.89 جنيها للشراء، و12.92 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-7-2024، نحو 12.80 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.81 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 13.17 جنيها للشراء، و13.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.14 جنيها للشراء، و13.17 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-7-2024، عند نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 31-7-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 31-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 158.13 جنيها للشراء، و158.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.86 جنيها للشراء، و158.24 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 31-7-2024، إلى نحو 157.45 جنيها للشراء، و160.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.08 جنيها للشراء، و160.36 جنيها للبيع، أمس.