سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024.. ارتفاع طفيف في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، ارتفاعا طفيفا، بينما ظل متوسط سعر الدولار ثابتا في البنوك العاملة في مصر.

كما ارتفعت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 4-1-2024، بينما انخفض فقط سعر اليورو الأوروبي.

فيما تباين متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية اليوم الخميس 4-1-2024، خلال تعاملات البنوك العاملة في مصر، وتراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس، مع استمراره في تسجيل مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

تعويم الجنيه المصري

ويترقب المتعاملين في السوق “الموازية” السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، رفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر القطارات ، ومترو الأنفاق، ورسوم تسجيل، وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تتخذ قرارها بتعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على قرض جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 4-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في البنوك المصرية، اليوم الخميس 4-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيهاللشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك المصرية، اليوم الخميس 4-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 4-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

بينما بلغ أعلى سعر لشراء الدولار، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس 4-1- 2024، خلال تعاملات في السوق الموازية “السوداء”، ارتفاعا طفيفا، مع توقعات بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-1- 2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52.30 جنيها للشراء، و53.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.10 جنيها للشراء، و53.10 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار وتداول العملات العربية، والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا لقانون العقوبات المصري، يعاقب مرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، وغرامة بالملايين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

تسلسل زمني لقفزات سعر الدولار في 9 سنوات

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 4-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الخميس 4-1-2024، إلى نحو 33.67 جنيها للشراء، و33.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.80 جنيها للشراء، و33.91 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الخميس 4-1-2024، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 57.08 جنيها للشراء، و58.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 57.10 جنيها للشراء، و58.19 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر الخميس 4-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس 4-1-2024، إلى نحو 38.93 جنيها للشراء، و39.06 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 39.02 جنيها للشراء، و39.15 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الخميس 4-1-2024، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 66.13 جنيها للشراء، و67.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 65.80 جنيها للشراء، و67.06 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر الخميس 4-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 4-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 4-1-2024، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 13.99 جنيها للشراء، و14.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.87 جنيها للشراء، و14.13 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر الخميس 4-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 4-1-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الخميس 4-1-2024، إلى نحو 14.24 جنيها للشراء، و14.51 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.19 جنيها للشراء، و14.46 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر الخميس 4-1-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 4-1-2024، إلى نحو 100.23 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.26 جنيه للشراء، و100.69 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الخميس 4-1-2024، إلى نحو 170.06 جنيها للشراء، و173.31 جنيها للبيع، مقابل نحو 169.3 جنيها للشراء، و172.55 جنيها للبيع، أمس.