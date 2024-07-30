سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بينما انخفض سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، وذلك بعد 143 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.37% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والسوداء “الموازية”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 62 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء، بينما انخفض متوسط أغلب أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة.

بينما تباين متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024، وسط ركود يسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 30-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024، إلى نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.29 جنيها للشراء، و48.39 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.27 جنيها للشراء، و 48.37 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.45 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.27 48.37 بنك مصر 48.27 48.37 بنك الإسكندرية 48.27 48.37 البنك التجاري الدولي “cib” 48.27 48.37 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.35 48.45 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و 49 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.85 جنيها للشراء، و48.85 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 52.29 جنيها للشراء، و52.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.43 جنيها للشراء، و52.55 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما هبط متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-7-2024، إلى نحو 51.95 جنيها للشراء، و53.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.02 جنيها للشراء، و53.11 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 61.99 جنيها للشراء، و62.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.16 جنيها للشراء، و62.30 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-7-2024، إلى نحو 61.71 جنيها للشراء، و62.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.60 جنيها للشراء، و62.89 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، عند نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-7-2024، إلى نحو 12.81 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.78 جنيها للشراء، و13.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 13.14 جنيها للشراء، و13.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-7-2024، إلى نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.31 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

وانخفض متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 157.86 جنيها للشراء، و158.24 جنيها للبيع، مقابل نحو 158 جنيه للشراء، و158.40 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-7-2024، إلى نحو 157.08 جنيها للشراء، و160.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.50 جنيها للشراء، و159.77 جنيها للبيع، أمس.