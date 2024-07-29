سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024.. السوق السوداء تتراجع

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، كما تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، وذلك بعد 142 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.37% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والسوداء “الموازية”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 47 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء، بينما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة.

بينما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 29-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين 29-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024، إلى نحو 48.29 جنيها للشراء، و48.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.31 جنيها للشراء، و48.41 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.28 جنيها للشراء، و 48.38 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.45 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.28 48.38 بنك مصر 48.28 48.38 بنك الإسكندرية 48.28 48.38 البنك التجاري الدولي “cib” 48.29 48.39 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.35 48.45 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 25 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في السوق السوداء، إلى نحو 47.85 جنيها للشراء، و48.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 52.43 جنيها للشراء، و52.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.36 جنيها للشراء، و52.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين 29-7-2024، إلى نحو 52.02 جنيها للشراء، و53.11 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.29 جنيها للشراء، و53.38 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 62.16 جنيها للشراء، و62.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.33 جنيها للشراء، و62.48 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين 29-7-2024، إلى نحو 61.60 جنيها للشراء، و62.89 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.48 جنيها للشراء، و63.77 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين 29-7-2024، إلى نحو 12.78 جنيها للشراء، و13.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.84 جنيها للشراء، و13.11 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين 29-7-2024، إلى نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.31 جنيها للبيع، نحو 13.10 جنيها للشراء، و13.38 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 29-7-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 29-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 158 جنيه للشراء، و158.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.94 جنيه للشراء، و158.32 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين 29-7-2024، إلى نحو 156.50 جنيها للشراء، و159.77 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.31 جنيها للشراء، و160.58 جنيها للبيع، أمس.