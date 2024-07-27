سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا، وذلك بعد 140 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.43% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والسوداء “الموازية”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

والجمعة، والسبت، العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 110 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء، كما ظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 27-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 27-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 27-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024، ثابتا عند نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 48.32 جنيها للشراء، و48.42 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.29 جنيها للشراء، و 48.39 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.45 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.29 48.39 بنك مصر 48.29 48.39 بنك الإسكندرية 48.31 48.41 البنك التجاري الدولي “cib” 48.29 48.39 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.35 48.45 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء “الموازي”، ثابتا وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 27-7-2024

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، عند نحو 52.36 جنيها للشراء، و52.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 27-7-2024، ثابتا عند نحو 52.67 جنيها للشراء، و53.76 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 27-7-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 62.33 جنيها للشراء، و62.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 27-7-2024، عند نحو 62.48 جنيها للشراء، و63.77 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 27-7-2024

وظل متوسط سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 27-7-2024، عند نحو 12.96 جنيها للشراء، و13.23 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 27-7-2024

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 27-7-2024، عند نحو 13.21 جنيها للشراء، و13.49 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 27-7-2024

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة، ثابتا عند نحو 157.94 جنيه للشراء، و158.32 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 27-7-2024، عند نحو 158.87 جنيها للشراء، و162.15 جنيها للبيع.