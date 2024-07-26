سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 139 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.43% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 110 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وتراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الجمعة 26-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024، عند نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.32 جنيها للشراء، و48.42 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.29 جنيها للشراء، و 48.39 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.45 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.29 48.39 بنك مصر 48.29 48.39 بنك الإسكندرية 48.31 48.41 البنك التجاري الدولي “cib” 48.29 48.39 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.35 48.45 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 50 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024

ظل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 26-7-2024، ثابتا عند نحو 52.36 جنيها للشراء، و52.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-7-2024، إلى نحو 52.67 جنيها للشراء، و53.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.14 جنيها للشراء، و53.23 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024، عند نحو 62.33 جنيها للشراء، و62.48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-7-2024، إلى نحو 62.48 جنيها للشراء، و63.77 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.05 جنيها للشراء، و63.34 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 26-7-2024، عند نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-7-2024، إلى نحو 12.96 جنيها للشراء، و13.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.82 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 26-7-2024، ثابتا عند نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-7-2024، إلى نحو 13.21 جنيها للشراء، و13.49 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 26-7-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 26-7-2024، عند نحو 157.94 جنيه للشراء، و158.32 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-7-2024، إلى نحو 158.87 جنيها للشراء، و162.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.04 جنيها للشراء، و160.31 جنيها للبيع، أمس.