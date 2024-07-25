سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024.. السوق السوداء تنخفض

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 138 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.43% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 60 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتراجع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما انخفض متوسط أغلب أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما هبط متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 25-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 25-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 48.30 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.31 جنيها للشراء، و48.41 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.32 جنيها للشراء، و48.42 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.29 جنيها للشراء، و 48.39 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.45 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.29 48.39 بنك مصر 48.29 48.39 بنك الإسكندرية 48.31 48.41 البنك التجاري الدولي “cib” 48.29 48.39 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.35 48.45 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 50 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 25-7-2024

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 52.36 جنيها للشراء، و52.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.49 جنيها للشراء، و52.62 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 52.14 جنيها للشراء، و53.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.68 جنيها للشراء، و53.77 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 25-7-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 62.33 جنيها للشراء، و62.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.36 جنيها للشراء، و62.50 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 62.05 جنيها للشراء، و63.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.64 جنيها للشراء، و63.94 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 25-7-2024

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 12.87 جنيها للشراء، و12.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.88 جنيها للشراء، و12.91 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما هبط متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 12.82 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.95 جنيها للشراء، و13.22 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 25-7-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 25-7-2024، عند نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 13.07 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.21 جنيها للشراء، و13.48 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 25-7-2024

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 157.94 جنيه للشراء، و158.32 جنيها للبيع، مقابل نحو 158 جنيه للشراء، و158.38 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-7-2024، إلى نحو 157.04 جنيها للشراء، و160.31 جنيها للبيع، مقابل نحو 158.53 جنيها للشراء، و161.80 جنيها للبيع، أمس.