سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024.. السوق السوداء تواصل الارتفاع

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7- 2024 ارتفاعه في تعاملات السوق السوداء، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 137 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.46% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 109 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وزاد متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما هبط متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

انخفاض الدين الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية، بنسبة 8.43%، بمقدار نحو 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 24-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 48.31 جنيها للشراء، و48.41 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.38 جنيها للشراء، و48.48 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.35 جنيها للشراء، و48.45 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.31 جنيها للشراء، و 48.41 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.50 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.31 48.41 بنك مصر 48.31 48.41 بنك الإسكندرية 48.31 48.41 البنك التجاري الدولي “cib” 48.31 48.41 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.40 48.50 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.20 جنيها للشراء، و49.20 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 52.49 جنيها للشراء، و52.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.66 جنيها للشراء، و52.79 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما صعد متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 52.68 جنيها للشراء، و53.77 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.47 جنيها للشراء، و53.56 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024

انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 62.36 جنيها للشراء، و62.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.57 جنيها للشراء، و62.72 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 62.64 جنيها للشراء، و63.94 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.32 جنيها للشراء، و63.61 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 12.88 جنيها للشراء، و12.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.90 جنيها للشراء، و12.93 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما صعد متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 12.95 جنيها للشراء، و13.22 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.89 جنيها للشراء، و13.16 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024

وهبط متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 13.15 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.17 جنيها للشراء، و13.20 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 13.21 جنيها للشراء، و13.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.13 جنيها للشراء، و13.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2024

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 158 جنيه للشراء، و158.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 158.26 جنيها للشراء، و158.65 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-7-2024، إلى نحو 158.53 جنيها للشراء، و161.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.52 جنيها للشراء، و160.78 جنيها للبيع، أمس.