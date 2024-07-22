سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 135 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.53% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 72 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، فيما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 22-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 48.33 جنيها للشراء، و48.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.20 جنيها للشراء، و48.30 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيها للبيع.

وزاد سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، إلى نحو 48.31 جنيها للشراء، و 48.41 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.45 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.31 48.41 بنك مصر 48.30 48.40 بنك الإسكندرية 48.32 48.42 البنك التجاري الدولي “cib” 48.31 48.41 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.35 48.45 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.15 جنيها للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 52.57 جنيها للشراء، و52.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.68 جنيها للشراء، و52.81 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-7-2024، عند نحو 52.41 جنيها للشراء، و53.49 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 62.44 جنيها للشراء، و62.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.58 جنيها للشراء، و62.73 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-7-2024، عند نحو 62.19 جنيها للشراء، و63.48 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 12.88 جنيها للشراء، و12.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.85 جنيها للشراء، و12.88 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-7-2024، عند نحو 12.85 جنيها للشراء، و13.12 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 13.16 جنيها للشراء، و13.18 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.12 جنيها للشراء، و13.15 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-7-2024، عند نحو 13.12 جنيها للشراء، و13.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 22-7-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 22-7-2024، إلى نحو 158.08 جنيها للشراء، و158.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.75 جنيها للشراء، و158.13 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-7-2024، عند نحو 158.06 جنيها للشراء، و161.34 جنيها للبيع.