سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 134 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.11% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 85 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما انخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 21-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الأحد 21-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024، ثابتا عند نحو 48.20 جنيها للشراء، و48.30 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.20 جنيها للشراء، و 48.30 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.35 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.20 48.30 بنك مصر 48.20 48.30 بنك الإسكندرية 48.21 48.31 البنك التجاري الدولي “cib” 48.20 48.30 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.25 48.35 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.15 جنيها للشراء، و 49.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 21-7-2024

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 21-7-2024، ثابتا عند نحو 52.68 جنيها للشراء، و52.81 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-7-2024، إلى نحو 52.41 جنيها للشراء، و53.49 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.35 جنيها للشراء، و53.44 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 21-7-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 21-7-2024، ثابتا عند نحو 62.58 جنيها للشراء، و62.73 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-7-2024، إلى نحو 62.19 جنيها للشراء، و63.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.25 جنيها للشراء، و63.55 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 21-7-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 21-7-2024، عند نحو 12.85 جنيها للشراء، و12.88 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-7-2024، إلى نحو 12.85 جنيها للشراء، و13.12 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.78 جنيها للشراء، و13.05 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 21-7-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 21-7-2024، عند نحو 13.12 جنيها للشراء، و13.15 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-7-2024، إلى نحو 13.12 جنيها للشراء، و13.39 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.06 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 21-7-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 21-7-2024، عند نحو 157.75 جنيها للشراء، و158.13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-7-2024، إلى نحو 158.06 جنيها للشراء، و161.34 جنيها للبيع، مقابل نحو 157.03 جنيها للشراء، و160.30 جنيها للبيع، أمس.