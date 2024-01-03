سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024.. تجاوز الـ 53 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية، بينما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، 80 قرشا.

وتباين متوسط أسعار معظم العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، اليوم الأربعاء، خلال تعاملات البنوك العاملة في مصر، بينما تراجع متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية في السوق الموازية “السوداء”، وتراجع سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء، تراجعا طفيفا ليستمر مسجلا مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

توقعات موعد تعويم الجنيه المصري

ويترقب المتعاملون في السوق “الموازية” السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، رفع أسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، وتذاكر مترو الأنفاق، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، إعلان الحكومة المصرية، قرارها بتعويم الجنيه المصري، بعد إعلان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على قرض من صندوق النقد جديد، تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024

ويقدم التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 3-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 3-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الأربعاء 3-1-2024، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري.

بينما بلغ سعر لشراء الدولار، أعلى سعرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، بنحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-1- 2024، خلال تعاملات في السوق الموازية “السوداء”، 80 قرشا، مع توقعات بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52.10 جنيها للشراء، و53.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.30 جنيها للشراء، و52.30 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار بالدولار، والعملات العربية، والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، الذي يعاقب مرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، وغرامة بالملايين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

تسلسل زمني لقفزات سعر الدولار في 9 سنوات

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة، وليس تحريكا لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى بلغ نحو 30.94 جنيها، منذ 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء 3-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 33.80 جنيها للشراء، و33.91 جنيها للبيع، مقابل نحو 34.03 جنيها للشراء، و34.15 جنيها للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء 3-1-2024، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 57.1 جنيها للشراء، و58.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 57.71 جنيها للشراء، و58.81 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر الأربعاء 3-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء 3-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 39.02 جنيها للشراء، و39.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.26 جنيها للشراء، و39.39 جنيها للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الأربعاء 3-1-2024، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 65.80 جنيها للشراء، و67.06 جنيها للبيع، مقابل نحو 66.57 جنيها للشراء، و67.83 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر الأربعاء 3-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 3-1-2024، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 3-1-2024، خلال التعاملات في السوق السوداء، إلى نحو 13.87 جنيها للشراء، و14.13 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.97 جنيها للشراء، و14.23 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر الأربعاء 3-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 3-1-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأربعاء 3-1-2024، إلى نحو 14.19 جنيها للشراء، و14.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.24 جنيها للشراء، و14.51 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر الأربعاء 3-1-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 3-1-2024، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 100.26 جنيه للشراء، و100.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.36 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأربعاء 3-1-2024، إلى نحو 169.3 جنيها للشراء، و172.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 170.16 جنيها للشراء، و173.41 جنيها للبيع، أمس.