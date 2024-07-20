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سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر

تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، والبنوك، وشركات الصرافة.

فريق التحرير by فريق التحرير
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 133 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 56.11% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 70 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 20-7-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

بينما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 8 يوليو الجاري، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 20-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 20-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 48.20 جنيها للشراء، و48.30 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.20 جنيها للشراء، و 48.30 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.35 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري48.2048.30
بنك مصر48.2048.30
بنك الإسكندرية48.2148.31
البنك التجاري الدولي “cib”48.2048.30
مصرف أبوظبي الإسلامي48.2548.35
جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 20-7-2024

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 52.68 جنيها للشراء، و52.81 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 52.35 جنيها للشراء، و53.44 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 20-7-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 62.58 جنيها للشراء، و62.73 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 62.25 جنيها للشراء، و63.55 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 20-7-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-7-2024.. السوق السوداء تستقر

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم السبت 20-7-2024، نحو 12.85 جنيها للشراء، و12.88 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 12.78 جنيها للشراء، و13.05 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 20-7-2024

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 20-7-2024، ثابتا عند نحو 13.12 جنيها للشراء، و13.15 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 13.06 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 20-7-2024

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 20-7-2024، ثابتا عند نحو 157.75 جنيها للشراء، و158.13 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 20-7-2024، عند نحو 157.03 جنيها للشراء، و160.30 جنيها للبيع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...