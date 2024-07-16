سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024.. السوق السوداء تصعد

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 129 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.17% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 69 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وزاد متوسط أغلب أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

كما ارتفع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الثلاثاء 16-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 16-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 47.91 جنيها للشراء، و48.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.93 جنيها للشراء، و48.03 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.89 جنيها للشراء، و 47.99 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.05 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.89 47.99 بنك مصر 47.84 47.94 بنك الإسكندرية 47.90 48 البنك التجاري الدولي “cib” 47.89 47.99 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.95 48.05 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.70 جنيها للشراء، و48.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.65 جنيها للشراء، و48.65 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024

زاد متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 52.27 جنيها للشراء، و52.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.24 جنيها للشراء، و52.36 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 52.07 جنيها للشراء، و53.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.99 جنيها للشراء، و53.08 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 62.18 جنيها للشراء، و62.31 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.23 جنيها للشراء، و62.38 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 61.95 جنيها للشراء، و63.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.88 جنيها للشراء، و63.18 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 16-7-2024، عند نحو 12.77 جنيها للشراء، و12.80 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 16-7-2024، عند نحو 12.75 جنيها للشراء، و13.02 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 16-7-2024، عند نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 12.99 جنيها للشراء، و13.26 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.98 جنيها للشراء، و13.25 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 16-7-2024

وزاد متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 156.74 جنيها للشراء، و157.12 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.70 جنيها للشراء، و157.10 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إلى نحو 156.18 جنيها للشراء، و159.46 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.02 جنيها للشراء، و159.29 جنيها للبيع، أمس.