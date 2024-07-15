سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 128 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.14% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 65 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وارتفع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تباين متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما انخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في مايو 73.8% سنويا

واصلت تحويلات المصريين في الخارج، صعودها القياسي للشهر الثالث على التوالي لتسجل 2.7 مليار دولار في مايو الماضي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، عن تسجيل تحويلات شهر مايو الماضي، رقماً قياسياً بلغ 2.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 73.8% عن نفس الشهر من عام 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج، ارتفعت بنسبة 26.6%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والتي سجلت خلاله 2.2 مليار دولار.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الاثنين 15-7-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 15-7-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في البنوك وشركات الصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.96 جنيها للشراء، و48.06 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.95 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.90 جنيها للشراء، و 48 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.07 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.90 48 بنك مصر 47.90 48 بنك الإسكندرية 47.89 47.99 البنك التجاري الدولي “cib” 47.90 48 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.97 48.07 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.65 جنيها للشراء، و48.65 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.60 جنيها للشراء، و48.60 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 52.24 جنيها للشراء، و52.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.90 جنيها للشراء، و52.02 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 51.99 جنيها للشراء، و53.08 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.94 جنيها للشراء، و53.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 62.23 جنيها للشراء، و62.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.42 جنيها للشراء، و61.57 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 61.88 جنيها للشراء، و63.18 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.83 جنيها للشراء، و63.13 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 12.77 جنيها للشراء، و12.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.79 جنيها للشراء، و12.81 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 12.75 جنيها للشراء، و13.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.74 جنيها للشراء، و13.01 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 13.04 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.06 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 12.98 جنيها للشراء، و13.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.97 جنيها للشراء، و13.24 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 15-7-2024

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 156.70 جنيها للشراء، و157.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 156.69 جنيها للشراء، و157.07 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 15-7-2024، إلى نحو 156.02 جنيها للشراء، و159.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 155.89 جنيها للشراء، و159.17 جنيها للبيع، أمس.